Террористы начали стрелять по мирным жителям в Донецке - очевидцы
23:23, 12 июля 2014Политика
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Террористы обстреливают спальный район Донецка. Об этом в своем Твиттере написал главный редактор местного издания ОстроВ Сергей Гармаш.
REUTERS
"Сепаратисты стреляют по Трудовским (спальный р-н Донецка). А говорят, что это наши войска ", - сообщил он.
Сепаратисты стреляют по Трудовским ( спальный г-н Донецка). А говорят, что это наши войска.
- Сергей Гармаш (@s_garmash) July 12, 2014
По его информации, боевики ограбили пассажиров рейсового автобуса.
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"Выезд из Донецка (на Мариуполь) сепары ограбили всех в рейсовом автобусе. Забирали золото, деньги, даже телефоны. Мужчин не выпускают", - сообщил Гармаш.
Также эту информацию подтверждают Новости Донбасса в Твиттере.
"ДНР начала стрелять по мирным жителям в Донецке. Срочно выезжайте из города, горсовет не поможет".
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