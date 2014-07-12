Террористы начали стрелять по мирным жителям в Донецке - очевидцы

"Сепаратисты стреляют по Трудовским (спальный р-н Донецка). А говорят, что это наши войска ", - сообщил он.

Сепаратисты стреляют по Трудовским ( спальный г-н Донецка). А говорят, что это наши войска. - Сергей Гармаш (@s_garmash) July 12, 2014

По его информации, боевики ограбили пассажиров рейсового автобуса.

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"Выезд из Донецка (на Мариуполь) сепары ограбили всех в рейсовом автобусе. Забирали золото, деньги, даже телефоны. Мужчин не выпускают", - сообщил Гармаш.

Также эту информацию подтверждают Новости Донбасса в Твиттере.

"ДНР начала стрелять по мирным жителям в Донецке. Срочно выезжайте из города, горсовет не поможет".