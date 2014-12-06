В Крыму думают над национализацией украинских церквей

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на Крым Медиа, об этом заявил начальник отдела по делам религий и национально-культурных обществ «Министерства культуры Республики Крым» Александр Селевко во время заседания комитета Государственного совета Крыма по культуре и охране культурного наследия.

В частности, он предложил принять решение о национализации этих объектов. «Здесь сталкиваются интересы. Украинские организации не хотят уходить из Крыма и добровольно это имущество не отдадут», - пояснил представитель «министерства».

Как пример он привел синод евангелическо-лютеранской церкви, руководство которой находится в Одессе. При этом ему принадлежат три культовых объекта в Крыму.

«Община находится у нас, а собственность оформлена на иностранную теперь организацию», - сказал Селевко.

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Ранее он заявил, что примерно половину культовых сооружений в Крыму можно квалифицировать как «самострои», ибо они не имеют разрешительной документации. Кроме того, по решению российской власти, уставы религиозных организаций полуострова, которые не относятся к «традиционным религиозным конфессиям», при перерегистрации будут проходить религиоведческую экспертизу в Министерстве юстиции России.

В конце февраля - начале марта 2014 переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота России войска без опознавательных знаков оккупировали Крымский полуостров.

16 марта 2014 на территории Крыма и города Севастополя состоялся так называемый референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали этого голосования и считают, что Россия аннексировала Крым.

После этого США и Европейский союз ввели ряд экономических санкций в отношении России. Запад продолжает настаивать на том, что Крым является частью Украины.