Суд сегодня не смог принять решение относительно меры пресечения Савченко

13 июля истекает очередной 60-дневный срок содержания Савченко под стражей. Если до этой даты суд не примет решение относительно любой меры пресечения, законных оснований содержать ее в СИЗО больше не будет.

Шевченковский райсуд Киева сегодня не смог принять решение по ходатайству прокуратуры о продлении срока ареста народного депутата Надежды Савченко, которая подозревается в подготовке терактов и госпереворота.

Как передает корреспондент УНИАН, судья Оксана Хардина удовлетворила ходатайство прокурора об отводе судьи Елены Мелешак на основании того, что эта судья была включена в список судей по автораспределением дел по избранию Савченко меры пресечения, хотя на момент автоматического распределения находилась в отпуске.

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Пока неизвестно, какой судья и когда будет рассматривать ходатайство о продлении меры пресечения Савченко.

Как сообщал УНИАН, 13 июля истекает очередной 60-дневный срок содержания Савченко под стражей. Если до этой даты суд не примет решение относительно любой меры пресечения, законных оснований содержать ее в СИЗО больше не будет.

Сегодня в начале заседания суда прокурор Александр Банник заявил отвод судьи Шевченковского райсуда Киева Мелешак, которая рассматривает ходатайство адвокатов Савченко об изменении ей меры пресечения с содержания под стражей на взятие на поруки. Он утверждает, что фамилия Мелешак была включено в систему автоматического распределения дел во время ее пребывания в отпуске, что является нарушением процедуры.

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Савченко и руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, задержанный на линии разграничения с арсеналом оружия, подозреваются в подготовке терактов и госпереворота. По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять здания в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а ночью захватить здание Верховной Рады.

Савченко инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины.

22 марта Верховная Рада предоставила согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест. 23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток - до 20 мая. 15 мая арест был продлен до 13 июля.