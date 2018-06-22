Савченко готовы взять на поруки 26 человек

17:18, 22 июня 2018
Общество
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26 человек заявили о готовности взять Надежду Савченко на поруки / фото УНИАН

Шевченковский районный суд города Киева начал рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения народному депутату Украины Надежды Савченко.

Как передает корреспондент УНИАН, адвокаты просят суд изменить ей меру пресечения с содержания под стражей на личные поруки 26 человек. Поручителями готовы выступить представители местных общественных организаций, а также партии Надежды Савченко.

Они пришли в зал и высказывают свои аргументы относительно меры пресечения Савченко.

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Как сообщал УНИАН, Савченко и руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, задержанный на линии разграничения с арсеналом оружия, подозреваются в подготовке терактов и госпереворота.

По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять здания в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а ночью захватить здание Верховной Рады.

Савченко инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины.

22 марта Верховная Рада предоставила согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест. 23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток - до 20 мая. 15 мая арест был продлен до 13 июля.

Рубан будет оставаться под стражей до 2 июля.

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Теги: #суд#Надежда Савченко