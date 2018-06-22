Савченко готовы взять на поруки 26 человек

Поручителями готовы выступить представители местных общественных организаций, а также партии Надежды Савченко.

Шевченковский районный суд города Киева начал рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения народному депутату Украины Надежды Савченко.

Как передает корреспондент УНИАН, адвокаты просят суд изменить ей меру пресечения с содержания под стражей на личные поруки 26 человек. Поручителями готовы выступить представители местных общественных организаций, а также партии Надежды Савченко.

Они пришли в зал и высказывают свои аргументы относительно меры пресечения Савченко.

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Как сообщал УНИАН, Савченко и руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, задержанный на линии разграничения с арсеналом оружия, подозреваются в подготовке терактов и госпереворота.

По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять здания в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а ночью захватить здание Верховной Рады.

Савченко инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины.

22 марта Верховная Рада предоставила согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест. 23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток - до 20 мая. 15 мая арест был продлен до 13 июля.

Рубан будет оставаться под стражей до 2 июля.