Мэр Чернигова запретил отключать электроэнергию социально важным предприятиям

В частности "Черниговоблэнерго" запрещено отключать электроэнергию предприятиям, которые поставляют тепловую энергию, воду и газа в учебные заведения, заведения здравоохранения, социальной сферы коммунальной формы собственности и жилым домам.

Читайте такжеПяти украинским ТЭС запасов угля хватит только на четыре дня

Как сообщили в отделе связей с общественностью городского совета, соответствующее распоряжение городской голова подписал 4 декабря.

Данное распоряжение является обязательным для выполнения всеми предприятиями, учреждениями и организациями, независимо от их форм собственности и подчинения.

Также сообщается, что 3 декабря Александр Соколов направил обращение к премьер-министру Арсению Яценюку по поводу длительных и несогласованных отключений электроснабжения в Чернигове. Сложившуюся в областном центре ситуацию он назвал угрожающей для энергетической безопасности города.