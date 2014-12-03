Обнародован график отключения электроэнергии в Киевской области

Также был обнародован перечень линий и населенных пунктов, которые могут быть отключены во время применения графиков отключений.

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В частности, в перечень вошли населенные пункты Фастовского, Ставищенского, Богуславского, Иванковского и других районов.

Согласно графикам, в населенных пунктах Киевской области возможно отключение электроэнергии на 2 часа в такое время (индивидуально для каждого населенного пункта): 6:00-8:00, 8:00-10:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 16:00-18:00, 18:00-20:00, 20:00-22:00, 22:00-00:00, 2:00-4:00, 4:00-6:00.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 1 декабря вновь вводятся веерные отключения предприятий от электроэнергии.