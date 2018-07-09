Трагедия на Ривненском полигоне: на Закарпатье прощаются с погибшими военнослужащими (фото, видео)

Церемонии прощания с двумя погибшими военными 128-й отдельной горно-пехотной бригады проходят сегодня в Ужгороде.

В Закарпатской области прощаются с погибшими на Ривненском полигоне военнослужащими 128-й отдельной горно-пехотной бригады.

Как передает корреспондент УНИАН, церемонии прощания с двумя погибшими ужгородскими военными проходят сегодня в Ужгороде.

Сначала состоялось прощание возле домов военных. Затем началось общее прощание с военными на площади возле Закарпатского областного драматического театра. Похоронят бойцов на Холме Славы в Ужгороде.

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Церемония прощания с третьим погибшим состоится во вторник, 10 июля, в его родном селе Мокра Перечинского района Закарпатья.

Как сообщал УНИАН, 6 июля в 5.55 во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ривненском общевойсковом полигоне взорвался миномет «Молот». Погибли трое военнослужащих 15-го отдельного горно-пехотного батальона 128-й отдельной горно-пехотной бригады, которая базируется в Ужгороде. Еще девять человек при взрыве получили ранения. Решением командования учения приостановлены. Открыто уголовное производство по статье о нарушении правил обращения с оружием.