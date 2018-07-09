Во Львове состоялся женский велопарад (фото, видео)

12:07, 09 июля 2018
Общество
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В Львове поклонницы велосипедов в восьмой раз провели женский велопарад.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На учебу или работу, на отдых или вечеринку - всюду на велосипеде.

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Впервые к этому мероприятию присоединилось несколько воспитанниц реабилитационного центра для детей с инвалидностью. Девочки, имеющие ДЦП, стартовали на специально оборудованных велосипедах-колясках.

Всего участие в мероприятии приняли около сотни человек.

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Теги: #Львов#велопарад