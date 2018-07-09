Во Львове состоялся женский велопарад (фото, видео)
12:07, 09 июля 2018Общество
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Впервые к этому мероприятию присоединилось несколько воспитанниц реабилитационного центра для детей с инвалидностью.
В Львове поклонницы велосипедов в восьмой раз провели женский велопарад.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
На учебу или работу, на отдых или вечеринку - всюду на велосипеде.
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Впервые к этому мероприятию присоединилось несколько воспитанниц реабилитационного центра для детей с инвалидностью. Девочки, имеющие ДЦП, стартовали на специально оборудованных велосипедах-колясках.
Всего участие в мероприятии приняли около сотни человек.
В Львове поклонницы велосипедов в восьмой раз провели женский велопарад
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