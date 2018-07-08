Впавшую в кому солистку популярной в 90-х группы перевезли в частную клинику Киева

2 июня Нине Кирсо была сделана операция, после которой по сей день она пребывает в коме.

55-летнюю солистку популярной группы «Фристайл» Нину Кирсо по настоянию родственников и коллег перевезли в одну из столичных клиник.

Близкие надеются, что там у нее появится больше шансов на выздоровление, передают "Факты".

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"Я не могу назвать клинику и врачей. Это закрытая информация. Необходимы большие средства на лечение. Помощь получаем от артистов, простых людей, но этого недостаточно", - сказал арт-директор "Фристайла" Игорь Лахин.

Напомним, группа «Фристайл» была создана в ноябре 1988 года в Полтаве. В первые годы ее фронтменом был Вадим Казаченко, но в 1991 году он покинул коллектив, начав сольную музыкальную деятельность. Группа «Фристайл» в 90-е годы пользовалась большой популярностью благодаря шлягерам «Ах, какая женщина», «Целуй меня горячей», «Больно мне, больно».

Как сообщал УНИАН-Таблоид, солистка и руководитель советской и украинской поп-группы "Фристайл", 55-летняя Нина Кирсо находится в тяжелом состоянии после перенесенного инсульта. Она находилась в больнице Полтавы под постоянным наблюдением медиков.