В Полтаве солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо впала в кому

Артистке стало плохо 1 июня. Когда ее доставили в больницу, врачи констатировали инсульт. 2 июня ей была сделана операция, после которой по сей день она пребывает в коме.

Солистка и руководитель советской и украинской поп-группы "Фристайл", 55-летняя Нина Кирсо находится в тяжелом состоянии после перенесенного инсульта. Сейчас она пребывает в больнице Полтавы под постоянным наблюдением медиков.

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Об этом сообщило местное издание Kolo.news со ссылкой на свои источники. Артистке стало плохо 1 июня. Когда ее доставили в больницу, врачи констатировали инсульт. 2 июня ей была сделана операция, после которой по сей день она пребывает в коме.

Случившееся подтвердил один из участников группы Сергей Кузнецов.

"Да, это правда. Все случилось еще 1-го июня. Нина была дома одна, сын и муж уехали на гастроли, поэтому сразу ей никто не оказал помощь. Знакомые хватились, когда она перестала долго отвечать на звонки, а когда зашли в дом (в Полтаве), то обнаружили ее на кухне. Это был внезапный приступ. Если бы ей просто стало плохо, она бы как-то добралась до дивана, а так как стояла, так и потеряла сознание", - рассказал он "КП" в Украине".

Группа "Фристайл" образовалась в ноябре 1988 года в Полтаве. В первые годы фронтменом группы был Вадим Казаченко, но в 1991 году он покинул коллектив, начав сольную музыкальную деятельность.

Нина Кирсо принимала участие в записи всех девяти альбомах группы. Весь женский репертуар коллектива - это песни, исполненные Ниной. Самые известные из них: "Кораблик любви", "С днем рожденья, мама", "Цветет калина", "Я тебе не верю", "Три сосны", "Фонари", "Белая береза" (дуэт с С.Дубровиным), "Ты ни в чем не виноват".