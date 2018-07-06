В Одессе прошел зрелищный флешмоб в поддержку Сенцова и других политзаключенных Кремля (фото, видео)

Когда активисты в темноте одновременно зажгли фаеры, получился эффект полыхающей лестницы.

В Одессе на Потемкинской лестнице активисты провели зрелищный флешмоб с зажжением фаеров, требуя освободить находящихся в российских тюрьмах украинцев, в том числе незаконно осужденного режиссера Олега Сенцова.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня вечером представители различных общественных организаций и партий собрались в центре города - на Потемкинской лестнице.

Читайте такжеВ центре Харькова прошла акция в поддержку Сенцова (фото)

Люди выстроились почти на всех пролетах, держа в руках огромные растяжки в определенном порядке. В результате снизу читалось: «Олег Сенцов, Украина с тобой».

Также люди, находившиеся в самой нижней «точке», держали растяжку FreeSentsov, на которой были написаны имена и фамилии всех украинцев, незаконно удерживаемых в российских тюрьмах. Кроме того, люди принесли большой плакат: «Свободу пленным».

Один из активистов, находящийся внизу, бил в барабан, отсчитывая, таким образом, старт для зажжения фаеров.

Когда активисты в темноте одновременно зажгли фаеры, получился эффект полыхающей лестницы, при этом все надписи на растяжках были отчетливо видны.

Собравшиеся скандировали: «Слава – Украине!», «Свободу – пленным!», «Свободу – Олегу Сенцову!». Затем собравшиеся совместно исполнили Гимн Украины.

Как отметили организаторы, акция посвящена поддержке Сенцова и всех «политзаключенных Кремля».

Видео: НГО Небайдужі

Ракнее УНИАН сообщал, что в понедельник вечером, 2 июля, на НСК "Олимпийский" в Киеве прошла масштабная акция в поддержку заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.