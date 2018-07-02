"Украина с тобой!": на НСК "Олимпийский" прошла акция в поддержку Сенцова (фото, видео)

Цели акции - поддержать Олега Сенцова в его борьбе с кремлевским судилищем и привлечь внимание украинской и международной общественности к проблеме политзаключенного.

В понедельник вечером, 2 июля, на НСК "Олимпийский" в Киеве прошла масштабная акция в поддержку заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

На мероприятие собралось немало киевлян. Среди них - министр инфраструктуры Владимир Омелян, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает ТСН.ua.

Участники акции развернули большие баннеры с надписями: "Олег Сенцов, Украина с тобой!", зажгли файера и спели гимн Украины.

"Первая цель - это поддержать Олега Сенцова в его неравной борьбе с кремлевским судилищем. Вторая цель акции - привлечь внимание украинской и международной общественности к проблеме с Сенцовым. Для этого мы также снимем видео, которым будет заниматься "BABYLON'13", чтобы показать всему миру, что украинцы ждут Олега Сенцова. Акция проходит на стадионе. Это где-то символично, потому что в России проходит чемпионат мира по футболу", - рассказал об акции вице-президент Федерации футбола Крыма Олег Комуняр, пишет Радио Свобода.

"Спасибо всем, кто сегодня участвует в акции "Сенцов, Украина с тобой!". Олег Сенцов находится в российской тюрьме только за то, что отказался сдать украинский паспорт, что любит Украину. И мы все вместе выражаем слова солидарности со всем миром, который требует от Путина немедленно освободить Олега Сенцова, Владимира Балуха, Романа Сущенко, Александра Кольченко и всех украинских политических заключенных, которые находятся в застенках РФ, временно оккупированных Донецкой и Луганской областей и аннексированном Крыму", - написал в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.

Сенцова удерживают в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

До украинца в колонию не пускают уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.