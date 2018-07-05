Маленькие жертвы взрослой системы

3 июня стало известно об отравлении 12 детей в частном детском лагере под Киевом, одна девочка при этом впала в кому. Но в целом, сообщения о массовых отравлениях пищей детей в лагерях, школах или детсадах уже давно никого не шокируют, ведь это происходит все еще довольно часто и по одним и тем же причинам: то сотрудник по кухне стал источником заражения, то продукты оказались некачественные. И с этими причинами с переменным успехом в стране уже воюют.

Но недавний случай в детском лагере «Славутич» в Переяслав-Хмельницком все же напомнил о том, насколько мы глубоко погрязли в постсоветской системе детского отдыха и спорта.

Дело в том, что в нынешнем случае пострадавшими оказались воспитанницы одной из самых престижных школ мира по художественной гимнастике, «Школы Дерюгиных», готовящей претенденток на победу на международной спортивной арене. И произошло это в частном детском лагере с довольно приличными ценами – путевки туда этим летом стоят от 9 до 17 тысяч гривен за ребенка.

Недавний случай в детском лагере «Славутич» в Переяслав-Хмельницком все же напомнил о том, насколько мы глубоко погрязли в постсоветской системе детского отдыха и спорта

Казалось бы, родители детей, тренирующихся в подобной спортшколе и отдыхающих в подобном лагере, отдавая за все эти удовольствия немалые суммы денег, имеют полное право рассчитывать на то, что услуги будут оказаны на высшем уровне и им совершенно не стоит беспокоиться, что с детьми что-то произойдет. Родители рассчитывают, что за их чадами будут следить компетентные профессионалы. Но на деле детьми часто занимаются далекие от звания профессионалов люди старой системы, которые привыкли прикрывать неприглядные факты от любопытных глаз и решать дела за бутылку коньяка, надеясь, что маленькие дети все равно ничего не расскажут.

Так что же такого произошло в детском лагере «Славутич»? По предварительной информации Госпотребслужбы, тренера спортивной школы, воспитанницы которой приехали в лагерь готовиться к соревнованиям, сутки хранили выданные детям на полдник йогурты в своих комнатах без соблюдения соответствующей температуры, и это летом! Многие пользователи соцсетей сразу же возмутились: как до такого вообще можно было додуматься? А вот меня это нисколько не удивило, ведь я сама 10 лет занималась художественной гимнастикой, и мы регулярно ездили на сборы в лагеря и на соревнования. А потому, у меня перед глазами сразу пронеслись флэшбеки в духе американских фильмов о ветеранах войны во Вьетнаме. Да, мое гимнастическое детство прошло в конце 90-х и тренировалась я не в столичной престижной спортшколе. А потому была надежда, что в наши дни, да еще и в такой именитой школе, уже все совершенно на другом, европейском уровне. Но, похоже, нет…

После случившегося я вспомнила о тренерах, которые, в большинстве случаев, не имеют достаточно педагогических и, тем более, медицинских знаний, чтобы настолько плотно работать с детьми, без привлечения дополнительных узкопрофильных профессионалов. Ведь спортивные школы, которые готовят детей с претензией на профессиональную спортивную карьеру – это не шутки.

В случае с художественное гимнастикой, это неестественные нагрузки и манипуляции с детским телом, которые на самом деле без соответствующих знаний анатомии делать никак нельзя, если не хочется, чтобы ребенок уже к 15-20 годам ходил с полным букетом травм и мучился всю оставшуюся жизнь. Плюс, безответственная практика делегирования старшим группам задач по присмотру за младшими (включая насильственную «помощь» в улучшении гибкости и растяжки юных воспитанниц). И, конечно же, ограничение детей в питании, далеко не всегда подкрепленное знаниями по диетологии.

Добавить к этому можно и легендарные истории о том, как тренерский состав устраивает обыски в личных вещах детей при заезде в комнаты, отбирая все пищевые припасы, заботливо собранные родителями в дорогу, потом хранят это все, где придется, и порционно выдают детям, попутно толкая юные дарования на добычу пищи окольными путями.

Ну, а чего ожидать от тренеров, которые, в большинстве своем, сами бывшие гимнастки среднего уровня, тренировавшиеся лет 10-20 назад еще по канонам СССР, которые, в лучшем случае, отучились на тренера в каком-нибудь Институте физкультуры, в худшем – на хореографа-балетмейстера в «кульке» Михаила Поплавского.

Еще один важный момент: если дети о чем-то не говорят, это не значит, что проблемы нет

Еще более тревожный момент, что в этой истории, помимо тренеров (с ними-то все, увы, понятно), отличились еще медперсонал лагеря и сотрудники больницы, куда отвезли девочку, оказавшуюся в самом тяжелом состоянии.

Состояние ребенка резко ухудшилось еще вечером, и мама отвезла ее из лагеря в больницу. К 5 утра малышке стало совсем плохо: вплоть до того, что у девочки была сердечная и легочная недостаточность, и она находилась в коме второй степени. Однако реанимационная бригада приехала к больному ребенку только утром, так как работники лагеря и райбольницы не сообщили об отравлении в компетентные органы сразу, как это положено в таких случаях.

Дальше – хуже. Как заявили областные власти, прокурора района и работников лабораторной службы не пропускали на территорию санатория более 4 часов. Таким образом, работники лагеря, по сути, препятствовали проведению своевременного обследования детей и забору материала. Позже по этому факту было возбуждено уголовное производство.

Что же делать, чтобы подобные истории не повторялись? Нужно менять систему детского воспитания не только в общеобразовательных школах и детсадах, но и в детских спортивных школах и оздоровительных учреждениях. При этом, повышая профессиональный уровень работающих с детьми людей и вводя жесткий контроль за ними. Процесс этот будет длительным и болезненным. Но пройти его необходимо, и чем быстрее – тем лучше.

И еще один важный момент: если дети о чем-то не говорят, это не значит, что проблемы нет. Ведь, по сути, дети слишком неопытные и наивные, чтобы понять, как должно быть на самом деле, а потому многое, что говорят им взрослые, воспринимают как норму. Именно поэтому о многих проблемах становится известно только тогда, когда уже произойдет что-то плохое.

Марина Григоренко