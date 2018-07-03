Адвокаты экс-"беркутовцев" просят суд об экспертизе записей с камеры наблюдения на гостинице "Украина"

Защитники бывших бойцов спецподразделения "Беркут" считают, что запись, на которой видно, как разворачивались события 20 февраля 2014 года на улице Институтской, имеет признаки монтажа, и просят суд назначить экспертизу этого видео.

Адвокаты пятерых экс-«беркутовцев», обвиняемых в расстрелах активистов Майдана, попросили суд назначить экспертизу видео с камеры наблюдения на гостинице «Украина».

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Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим ходатайством адвокаты сегодня обратились к коллегии судей Святошинского райсуда Киева, который рассматривает дело.

Защитники экс-«беркутовцев» утверждают, что на видео есть повторы кадров. Часть видео без звука, и поэтому они просят, чтобы эксперты дали заключение по этому поводу.

В свою очередь прокурор Янис Симонов сообщил журналистам, что данное видео было найдено и приобщено к делу только в этом году, то есть на этапе судебного следствия.

По его словам, камера была установлена на гостинице "Украина", что дало возможность одновременно снимать как митингующих, так и правоохранителей с оружием.

"То есть, видно перемещение одних и других, и кто по кому стрелял", - сказал Симонов.

Также он добавил, что в прокуратуре не сомневаются, что данное видео является подлинным, его не монтировали.

Сегодня в 15.30 суд огласит решение о назначении или отказе в назначении экспертизы видеозаписи по ходатайству адвокатов.

Справка УНИАН. Генеральная прокуратура Украины в 2014 году передала в суд уголовное производство в отношении экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко и Павла Аброськина по подозрению в убийстве 39 активистов Майдана.

10 февраля 2016 года в Генпрокуратуре заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство в отношении еще трех экс-«беркутовцев» Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского.

По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления. Уголовные производства по всем подозреваемым бывшим бойцам «Беркута» объединены в одно.