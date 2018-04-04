Аваков: треть полицейского спецназа – «экс-беркутовцы», предлагаете их расстрелять?

По словам министра, в составе спецподразделений МВД патриотов больше, чем в "ряженых толпах" на политических демонстрациях под Радой.

Количество старых спецназовцев (работавших в 2013 году) в структуре нынешнего спецназа нацполиции составляет чуть менее 30%.

Об этом в интервью «ЛІГА.net» сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, говоря об изменениях в кадровом составе спецподразделений.

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«Объективные данные – конкретные цифры - говорят о том, что количество старых спецназовцев (2013 го года) в структуре нынешнего спецназа полиции сегодня составляет чуть меньше 30%», - отметил он.

«Это либо бывший Беркут, либо другие спецподразделения. Предлагаете расстрелять? Всех под общую конъюнктурную линейку осуждения?», - задал министр вопрос журналисту.

Аваков подчеркнул, что в составе спецподразделений «честных ребят и патриотов больше, чем в очередной ряженой толпе крикливых «патриотов» на политических демонстрациях под Радой».

«Или вы считаете, мне надо было отправить 10000 не уличенных в преступлениях, подготовленных к силовым спецоперациям людей – работать против Украины? Особенно в 2014-м году… Тогда нам жизненно важно было отправить на фронт любых людей, готовых воевать за Украину. Любых! И нам удалось мотивировать ребят защищать страну», - заключил он.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля появилась информация о задержании и вручении подозрения участнику Революции достоинства Ивану Бубенчику, который подозревается в причастности к убийству сотрудников спецподразделения МВД “Беркут” на Майдане.

Прокурор Департамента спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Алексей Донской сообщил, что Бубенчику предъявлено подозрение в двух убийствах и одном покушении на убийство «беркутовцев».

Уголовное производство о гибели “беркутовцев” и других правоохранителей во время Революции достоинства расследуется еще с 2014 года, и в прошлом году в Департаменте спецрасследований утверждали, что имеют определенные наработки в отношении подозреваемых по данному делу. Однако до вчерашенего дня подозрений никому не объявляли.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что принял решение заменить группу прокуроров, которые занимаются делом Бубенчика. По его мнению, прокуроры неправильно квалифицировали действия подозреваемого.