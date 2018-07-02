"Титушке" Крысину назначили бесплатного адвоката

На сегодняшнее судебное заседание по делу Крысина и Чемеса в очередной раз не явились защитники Крысина. На следующем заседании его интересы будет представлять адвокат из центра юридической помощи.

Подозреваемому по делу о препятствовании проведению мирных собраний, похищении человека и хулиганстве Юрию Крысину назначили бесплатного адвоката для оглашения обвинительного акта.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании суда прокурор Юлия Малашич заявила ходатайство о привлечении для оглашения обвинительного акта для Крысина адвоката из центра юридической помощи, поскольку уже пять заседаний подряд суд не может объявить обвинительный акт по вине защитников Крысина.

Судья Любовь Леонтюк удовлетворила это ходатайство, а посему обвинительный акт Крысину будет зачитываться в присутствии государственного адвоката.

Свое ходатайство прокурор Малашич обосновала, в том числе и тем, что адвокат Крысина Евгений Сладко в интервью одному из журналистов, имени которого прокурор не назвала из соображений безопасности, заявил о том, что защитники Крысина любой ценой будут пытаться сделать так, чтобы Любовь Леонтюк не выносила приговор по данному делу и поэтому они всячески затягивают время до сентября, когда Леонтюк уйдет на пенсию.

Читайте такжеПрокурор заявил, что "титушка" Крысин имеет покровителей в правоохранительных органах

Следующее заседание, на котором планируется объявить обвинительный акт Крысину, должно состояться 6 июля.

Как сообщал УНИАН, Дарницкий райсуд Киева рассматривает дело против Крысина и Сергея Чемеса по трем эпизодам.

По данным следователей, в январе 2014 года возле станции метро «Петровка» «титушки» похитили Владислава Иваненко, вывезли в лесополосу в палаточный лагерь «титушок» возле станции метро «Бориспольская» и пытали, требуя под видеозапись предоставить определенную информацию. Крысину и Чемесу инкриминируется привлечение лиц к охране лагеря «титушок» и даче указаний о совершении противоправных действий в отношении потерпевшего Иваненко.

По второму эпизоду дела Крысин и Чемес выступают как организаторы «титушок», которые 18 февраля 2014 года, за несколько часов до нападения на журналиста Вячеслава Веремия, бросали взрывчатку на баррикады «майдановцев» на улице Прорезной в Киеве. Также по данному эпизоду Крысину и Чемесу инкриминируется противодействие участникам акций протеста, поскольку они поставили подчиненным «титушкам» задачу не выпускать и не впускать активистов с/на Майдан Незалежности путем применения к ним насилия.

По третьему эпизоду дела - об убийстве Веремия - обвиняется лишь Чемес, поскольку Крысину уже вынесен приговор в соответствующем производстве.

22 декабря 2017 года Шевченковский районный суд приговорил Крысина к 4 годам лишения свободы с отсрочкой наказания сроком на 2 года.

13 июня 2018 года Апелляционный суд города Киева удовлетворил частично жалобу прокуратуры и представителей потерпевшей стороны на решение Шевченковского райсуда, назначив при этом Крысину новый приговор - 5 лет реального лишения свободы.