"Титушка" Крысин получил 5 лет заключения вместо условного срока

Суд частично удовлетворил жалобы прокуратуры и потерпевших и приговорил Крысина к пяти годам реального заключения.

Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу на приговор суда первой инстанции по делу убийства Вячеслава Веремия. Речь шла о 4 годах условно для Юрия Крысина, обвиняемого в этом деле. Тем самым суд частично удовлетворил жалобы прокуратуры и потерпевших и приговорил Крысина к 5 годам реального заключения.

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Как сообщал УНИАН, по данным следствия, в ночь на 19 февраля 2014 года на углу улиц Владимирской и Большой Житомирской в центре Киева «титушки» убили журналиста Вячеслава Веремия. Сначала его сильно избили, а потом выстрелили в спину.

18 сентября 2015 года начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убийца Веремия является человек по имени Джалал Алиев. По неофициальной информации, убийца воевал на стороне боевиков «ДНР» и был убит в Горловке в июле 2015 года.

22 декабря 2017 года «титушке» Крысину, который добивал битой раненого журналиста, судья Шевченковского райсуда Киева Олег Линник вынес приговор в виде 4 лет лишения свободы с отсрочкой наказания сроком на два года. Прокуратура обжаловала решение Шевченковского райсуда и просила назначить Крысину 6 лет лишения свободы.