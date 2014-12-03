В центре Харькова немецкий художник установил фрагмент Берлинской стены (видео)

В Украину немец Мартин Флейшер привез точную копию фрагмента Берлинской стены из папье-маше. С этим фрагментом на крыше своего автомобиля он объездил полмира. Каждый желающий может оставить на стене запись.

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За 25 лет существования этой копии, на ней образовался толстый слой из надписей и рисунков, которые оставили зрители со всего мира.

Фрагмент стены уже побывал в Киеве на годовщину Революции достоинства, далее он посетит Днепропетровск, Одессу и Западную Украину.