Меркель считает падение Берлинской стены «сигналом надежды» и для Украины
Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что падение Берлинской стены является сигналом надежды для кризисных и конфликтных регионов мира, в частности и для Украины.
Такое мнение она высказала в ходе выступления на торжественных мероприятиях в Берлине по случаю 25-й годовщины падения Берлинской стены, передает информационное агентство dpa.
Читайте такжеГермания отмечает падение Берлинской стены
«Мы можем изменить вещи к лучшему - это послание Берлинской стены. Оно направлено, в частности, людям в Украине, в Сирии и в Ираке, и во многих других регионах мира, в которых свобода и права человека под угрозой или даже нарушаются», - подчеркнула Меркель.
По ее мнению, сломанные могут быть и другие стены - стены диктатуры, насилия, идеологии, вражды».
«Падение стены показало нам: мечты могут осуществляться. И этим опытом мы хотим поделиться с нашими партнерами во всем мире», - отметила канцлер ФРГ.