Меркель считает падение Берлинской стены «сигналом надежды» и для Украины

Такое мнение она высказала в ходе выступления на торжественных мероприятиях в Берлине по случаю 25-й годовщины падения Берлинской стены, передает информационное агентство dpa.

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«Мы можем изменить вещи к лучшему - это послание Берлинской стены. Оно направлено, в частности, людям в Украине, в Сирии и в Ираке, и во многих других регионах мира, в которых свобода и права человека под угрозой или даже нарушаются», - подчеркнула Меркель.

По ее мнению, сломанные могут быть и другие стены - стены диктатуры, насилия, идеологии, вражды».

«Падение стены показало нам: мечты могут осуществляться. И этим опытом мы хотим поделиться с нашими партнерами во всем мире», - отметила канцлер ФРГ.