На Ивано-Франковщине в рамках форума "Via Carpatia" стартовала научно-экономическая конференция "Круг Винценза" (онлайн)

Конференция с участием более 50 представителей украинского и европейского сообщества политиков, интеллектуалов, дипломатов, общественных и культурных деятелей продлится 26-27 июня 2018 года.

В Ивано Франковской области 26 июня 2018 года в 10:00 в рамках первого международного Форума Восточной и Центральной Европы "Via Carpatia" стартовала двухдневная Международная научно-экономическая конференция "Круг Винценза: будущее Карпат".

В течение конференции состоится 11 панельных дискуссий, круглые столы и мастер-классы, спикерами которых станут более 50 представителей украинского и европейского сообщества политиков, интеллектуалов, дипломатов, общественных и культурных деятелей.

В частности, в конференции примут участие министры, парламентарии, руководители региона и иностранные чиновники из Польши, Румынии, Литвы и другие.

Участники конференции будут говорить, среди прочего, о конституционной демократии, экономических моделях развития сельского хозяйства в горных районах, туризме как факторе развития экономики Карпатского региона и инфраструктурных проектах. Также будут затронуты вопросы экосистем, природных заповедников Карпат и инноваций для развития региона.

Закончится конференция вручением премии имени Станислава Винценза за гуманитарное служение развитию регионов.

Как сообщал УНИАН, торжественное открытие Форума Восточной и Центральной Европы «Via Carpatia» состоялось в воскресенье, 24 июня, а продлится он до 30 июня.