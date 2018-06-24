На Ивано-Франковщине проходит первый международный Форум Восточной и Центральной Европы «Via Carpatia»

В селе Криворивня Верховинского района Ивано-Франковской области проходит первый международный Форум Восточной и Центральной Европы «Via Carpatia».

Как передает корреспондент УНИАН, в воскресенье, 24 июня, состоялось торжественное открытие мероприятия, которое продлится до 30 июня.

Как заявил во время открытия Форума председатель комитета по вопросам культуры и духовности, народный депутат Николай Княжицкий, Верховинщина должен стать центром единения всех стран Карпатского региона.

Он также отметил, что главная цель проведения Форума – привлечь украинские Карпаты до европейского единого карпатского пространства, улучшить жизнь жителей Гуцульщины, которые сохраняют аутентичные традиции.

«Впервые в Карпатах, в Гуцульской столице, мы проводим мероприятие такого уровня, который объединяет сразу несколько фестивалей: музыки и искусства, кинофорум, большую научно-экономическую конференцию и много других мероприятий, которые продлятся в течение целой недели с 24 по 30 июня», - сказал народный депутат.

Он также сообщил, что в рамках Форума будет проведена большая научно-экономическую конференцию «Круг Винценза: будущее Карпат» с участием министров, парламентариев, руководителей региона и иностранных чиновников из Польши, Румынии, Литвы, и тому подобное.

Во время конференции пройдут панельные дискуссии, круглые столы, мастер-классы и лекции с участием украинских и западных чиновников, парламентариев, журналистов и лидеров общественного мнения. Участники конференции будут говорить, в частности о конституционной демократии, экономические модели развития сельского хозяйства в горных районах, туризм как фактор развития экономики Карпатского региона и инфраструктурные проекты. Также будут затронуты вопросы экосистем, природных заповедников Карпат и инноваций для развития региона.

«Мы ожидаем очень высокое представительство. Говорить об особенностях горных территорий, о перспективе развития Карпат, о инвестиционные проекты и сотрудничество с нашими европейскими партнерами. Высокогорные районы с дисперсным поселением, отсутствием крупных промышленных объектов, инфраструктуры и дорог имеют свои особенности, которые мы должны учитывать в условиях реформы децентрализации. Нам очень важно возродить этот край, где люди хранят аутентичные гуцульские традиции», - сказал Княжицкий.

Речь также будет идти об экологии Карпат, национальные заповедники, инфраструктуру Карпат, туризм и другие вещи, которые могут развивать Карпатский регион, в частности регион Верховины.

«Мы поставили себе целью не только возродить это место, а еще раз напомнить, что Украина является центром Европы и одной из стран, которые подписали Карпатскую конвенцию. Это тот документ, преимуществами которого наше государство должно пользоваться, который действительно делает нас ближе к Европейскому союзу, ведь Украина является одним из подписантов вместе с Чехией, Румынией, Польшей, Венгрией и Словакией», - подчеркнул Николай Княжицкий.

Напомним, в рамках мероприятия пройдет кинофорум, где покажут современные украинские и иностранные ленты, фестиваль музыки и искусства с участием народных коллективов и известных украинских звезд.