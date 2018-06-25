В Киеве ограбили авто потерявшего на войне обе ноги ветерана АТО: украли зарядку от протезов (фото)

На фото заметно, что злоумышленники разбили стекло в автомобиле и похитили вещи.

В Киеве ограбили автомобиль ветерана АТО, потерявшего на войне обе ноги, участника украинской команды на Invictus Games Александра Чалапчия.

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. "Вот так началось утро. Скоты похитили рюкзак синего цвета, в котором вещи и документы, но самое главное - зарядку от протезов", - говорится в его сообщении.

Ранее в сети сообщили, что в городе Калиновка Винницкой области возник конфликт из-за украинского языка между ветераном АТО и несколькими иностранцами.