"Спасибо за мужество": Порошенко отреагировал на письмо политзаключенного Балуха

Президент пообещал продолжить работу по освобождению Балуха и других политзаключенных Кремля.

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил украинского политзаключенного, осужденного в Крыму, Владимира Балуха за письмо и мужество.

«Никто не победит народ, который поет украинский гимн даже в кремлевских застенках - несмотря на запреты и под угрозой жестокого наказания... Спасибо непокоренному Владимиру Балуху за его письмо и еще больше - за мужество», - написал глава государства на своей странице в Facebook.

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Порошенко пообещал продолжить работу по освобождению Балуха и других политзаключенных Кремля.

«Мы продолжим нашу борьбу за освобождение всех украинских заложников, находящихся в РФ, временно оккупированных Донбассе и Крыму. И мы не прекратим эту борьбу. Делал и буду делать всё, чтобы приблизить тот момент, смогу пожать Вашу руку на свободной украинской земле», - добавил президент.

Как известно, 22 июня Балух написал письмо президенту Украины, в котором выразил надежду, что цивилизованный мир примет во внимание «горький опыт истории» и остановит агрессивные действия России.

Балух отметил, что практика террора, которую «непременно используют правители 1/7 части суши планеты Земля», как оказалось, самая живучая из всех политических «традиций», независимо от цвета флага над Кремлем.

«Но больше всего я хотел бы уберечь Украину от скатывания к «зеркальному» ответу на действия агрессора! Зла во благо не бывает», - написал активист.

Справка УНИАН. ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники заявляют, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был во дворе его дома.

Подконтрольный России «суд» в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

Второе дело в отношении активиста возбуждено из-за заявлений начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

Балух 19 марта объявил голодовку.

15 июня Балуху стало плохо с сердцем во время заседания подконтрольного РФ так называемого «Роздольненского райсуда».

22 июня адвокат сообщил, что активист отказался от сухарей и начал употреблять только воду.