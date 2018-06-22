Не Украина и не Россия: Bloomberg опубликовал карту с "ничейным" Крымом, Киев готовит ответ

На карте, где Украина обозначена желтым цветом, а Россия темно-серым, полуостров имеет светло-серый цвет.

Издание Bloomberg опубликовало в своей статье "развивающиеся Рынки сталкиваются с политическим вызовом: Руководство по выборам" карту мира, в котором оккупированный Россией полуостров Крым не принадлежит Украине. При этом издание не называет Крым Российским.

На карте, где Украина обозначена желтым цветом (как страна в которой выборы должны состояться в 2019 году), а Россия темно-серым (выборы уже прошли), полуостров имеет светло-серый цвет.

Первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова на своей странице в Facebook написала, что Украина готовит письмо в редакцию издания.

"Или мне не кажется? Bloomberg дает карту Украины без Крыма. Готовим письмо-реакцию", - написала Джапарова.

Как сообщал УНИАН, ранее британское издание The Times опубликовало карту России с оккупированным Крымом. Карта России с Крымом появилась в номере, в котором были напечатаны локации чемпионата мира по футболу.