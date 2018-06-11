"Каждый может ошибиться": The Times извинилась за карту с "российским" Крымом

Украинские дипломаты высоко оценили ответ газеты, отметив, что каждый может ошибиться.

После критики со стороны посольства Украины в Соединенном Королевстве в связи с публикацией карты стадионов на чемпионате мира 2018 года в Крыму, обозначенной как часть России, The Times опубликовала официальное извинение.

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"Подавляющее большинство стран (включая Великобританию) не признают аннексию Россией в 2014 году украинского Крыма и осудили ее как противоречащую международному праву. Приносим извинения за ошибку", - говорится в заявлении The Times. - Мы извиняемся за ошибку".

В свою очередь, украинские дипломаты высоко оценили ответ газеты. "Каждый может совершить ошибку. Что важно - признать ее и правильно исправить. Мы очень ценим!", - говорится в Твиттер украинского посольства в Великобритании.

Как сообщал УНИАН, ранее британское издание The Times опубликовало карту России с оккупированным Крымом. Карта России с Крымом появилась в номере, в котором были напечатаны локации чемпионата мира по футболу.