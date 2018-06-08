Украинский политзаключенный Балух, который голодает в Крыму, надеется на обмен - адвокат

Имя Владимира Балуха есть в украинских списках на обмен среди основных, однако Россия пока не подтверждает готовность к переговорам.

Украинский активист Владимир Балух, который 81-й день продолжает голодовку в крымском СИЗО в знак протеста против судебного преследования, хочет, чтобы его обменяли и вывезли на материковую Украину.

Об этом в эфире Радио Крым.Реалии рассказала адвокат Балуха Ольга Динзе.

«У него сложилась позиция безысходности. Он говорит, что его из тюрьмы никто не отпустит - если не это уголовное дело, то будет следующее. Поэтому теперь он, наконец, заговорил - в течение нескольких месяцев мы говорим о том, что если будет обмен и если все сложится, то он очень-очень хочет поехать на материковую Украину», - отметила Динзе.

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Адвокат добавила, что, по ее сведениям, имя Владимира Балуха есть в украинских списках на обмен среди основных, однако Россия пока не подтверждает готовность к переговорам.

«Если наступит какая-то политическая воля со стороны России, то, конечно же, он будет среди лиц, которые подлежат обмену. Но пока я позицию России не услышала ни разу - они постоянно говорят о том, что должны созреть какие-то условия. Какие условия? Нам, к сожалению, не говорят», - добавила Динзе.

Как сообщал УНИАН, 6 июня Ольга Динзе на пресс-конференции в Киеве сообщила, что активист Владимир Балух потерял 30 кг веса.

«Балух объявил голодовку в конце марта 2018 года. В настоящее время он уже почти 2,5 месяца голодает», - сказала она.

«Единственное – у него немного облегченный режим спустя месяц голодовки, он перешел на сухари и кисель, потому что он похудел на 30 кг. Мы начинали его терять, и спасибо большое архиепископу Клименту, он уговорил его начать принимать хоть какую-то пищу», - отметила Динзе.

Напомним, ФСБ РФ задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Его обвинили в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, которые якобы были найдены на чердаке его дома. Балух свою вину не признал.

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Защита Балуха и правозащитники заявляют, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

Подконтрольный России суд в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

Второе дело против активиста возбуждено из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, утверждающего, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.