МИД: жизнь политзаключенного Балуха - под угрозой

Украинский активист за время голодовки потерял 30 кг веса.

Жизнь украинского активиста Владимира Балуха, который продолжает голодовку в крымском СИЗО больше 80 дней, – под угрозой. Об этом написала 8 июня пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в своем Твиттере.

Напомним, украинский активист Владимир Балух, который 19 марта объявил бессрочную голодовку в СИЗО Симферополя, потерял 30 кг веса. «Балух объявил голодовку в конце марта 2018 года. В настоящее время он уже почти 2,5 месяца голодает», - сообщила адвокат Балуха Ольга Динзе на пресс-конференции в Киеве.

Политзаключенный В.Балух голодает более 80-и дней в оккупированном Крыму.Его жизнь под угрозой Требуем его освобождения pic.twitter.com/BLxbOsVRtl — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 8, 2018

«Единственное - у него несколько облегченный режим через месяц голодовки, он перешел на сухари и кисель, потому что он похудел на 30 кг. Мы начинали его терять, и спасибо большое архиепископу Клименту, он уговорил его начать принимать хоть какую-то пищу», - отметила Динзе.

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ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники заявляют, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

Подконтрольный России суд в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн). Другое дело против активиста возбуждено из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, утверждающего, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.