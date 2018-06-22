Российские тюремщики разрешили Кольченко длительное свидание с матерью - правозащитник

Александр Кольченко по-прежнему находится в медсанчасти, но теперь не один в палате, а с "сокамерником".

Российские тюремщики разрешили украинскому политзаключенному Александру Кольченко провести длительное свидание с матерью 28-30 июля.

Об этом сообщил российский правозащитник Николай Щур со ссылкой на телефонный разговор с адвокатом Кольченко.

По словам адвоката, который встречался со своим подзащитным утром 22 июня, Кольченко по-прежнему находится в медсанчасти, но теперь не один в палате, а с "сокамерником".

"Немного поправился. Весит сейчас около 62 кг. Каждое его кормление снимают на видеокамеру", - написал Щур.

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Помимо этого, Кольченко разрешили провести длительное свидание с мамой 28-30 июля.

Также Щур отметил, что Кольченко сейчас приносят много писем, в том числе и на украинском и других языках. "Раньше этого не было", - уточнил правозащитник.

По информации правозащитника, Кольченко хочет встретиться с украинским омбудсменом.

"18-го числа его вызвали к начальнику колонии, где его ожидали для разговора человек десять: от регионального омбудсмена, ОНК и прочих. Разговор с ними у Саши был коротким: они поинтересовались его здоровьем, Саша ответил и от дальнейшего общения с ними отказался: "Хочу встретиться с УПЧ Украины"", - пересказал слова Николай Щур.

Как сообщал УНИАН, крымский активист Кольченко, который содержится в колонии Челябинска, 31 мая объявил голодовку в поддержку голодающего с 14 мая режиссера Олега Сенцова.

7 июня стало известно, что Александр Кольченко прекратил голодовку. «Александр Кольченко сегодня прекратил голодовку. С его слов, он очень ослаб, уже стал падать в обморок. У него упал уровень сахара в крови, и ему уже ставили глюкозу. За время голодовки его вес снизился до 54 кг», - написал адвокат.