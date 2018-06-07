Кольченко сегодня прекратил голодовку – адвокат

По словам адвоката, такое решение Кольченко принял самостоятельно.

Сегодня незаконно осужденный в России Александр Кольченко прекратил голодовку.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Андрей Лепехин.

«Александр Кольченко сегодня прекратил голодовку. С его слов, он очень ослаб, уже стал падать в обморок. У него упал уровень сахара в крови, и ему уже ставили глюкозу. За время голодовки его вес снизился до 54 кг», - написал адвокат.

По словам Лепехина, сегодня Кольченко по медицинским показаниям собирались переводить из санчасти колонии, где он находился в течение голодовки, в тюремную больницу.

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«В ходе голодовки Александра несколько раз в присутствии начальника колонии пытались принудить отказаться от голодовки члены местной ОНК и представители уполномоченного по правам человека Челябинской области. Сама уполномоченная Павлова в колонию к Александру не соизволила приехать, зато написала письмо в адвокатскую палату, пытаясь оказать давление уже на адвоката, с целью добиться от меня принудить Александра отказаться от голодовки. Представители уполномоченной, со слов Александра, пытались еще и опорочить адвоката в глазах Александра. Но те, кто знает Александра, понимают, что принудить его к чему-либо нельзя. Решение о голодовке Александр принимал самостоятельно. С его слов, он готовился к объявлению голодовки солидарности сразу после того, как узнал про заявление Олега Сенцова. Александр с этого момента перешел на прием жидкой пищи и снизил ее объем. Как только «подготовился» таким образом, так объявил голодовку. За это время (своей голодовки и подготовки к ней) Александр потерял 10 кг веса», - отметил адвокат.

Лепехин также сообщил, что решение прекратить голодовку Кольченко принял самостоятельно.

«Сейчас он также самостоятельно принял решение о прекращении голодовки. Эти решения Александр озвучивал в присутствии своего адвоката, которому полностью доверяет, с целью своевременного и более точного донесения до общественности о своих шагах и позиции», - написал он.

Адвокат также разместил на своей странице заявление Кольченко о прекращении голодовки.

Как сообщал УНИАН, крымский активист Кольченко, который содержится в колонии Челябинска, 31 мая объявил голодовку в поддержку голодающего с 14 мая режиссера Олега Сенцова.