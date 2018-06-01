Адвокат рассказал о состоянии Кольченко, который объявил голодовку в поддержку Сенцова

Сейчас состояние здоровья Кольченка удовлетворительное.

Незаконно заключенный в России крымский активист Александр Кольченко, который объявил голодовку в поддержку другого политзаключенного режиссера Олега Сенцова, находится в удовлетворительном состоянии.

Об этом заявил представитель омбудсмена Вячеслав Петлеваный после разговора с адвокатом пленника Андреем Лепехиным, сообщает ТСН.

"Адвокат рассказал, что Кольченко объявил голодовку в поддержку Олега Сенцова в его присутствии и сделал соответствующее заявление, осознавая последствия для своего здоровья", - сообщил Петлеваный.

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По его словам, контроль за состоянием политзаключенного есть со стороны юриста.

"У него нет ограничений в посещении своего подзащитного, адвокат может прийти к Кольченко в любой момент", - пояснил представитель омбудсмена.

Также Лепехин сообщил, что никаких жалоб на обращение и условия содержания у Кольченко сейчас нет. Юрист не смог ответить на вопрос Петльованого о принуждении к приобретению российского гражданства украинцем.

"Я не имею никакой информации об этом, никаких заявлений по этому поводу от моего подзащитного не было", - заявил адвокат.

Как сообщал УНИАН, 31 мая Кольченко, который содержится в колонии Челябинска, объявил голодовку в поддержку Олега Сенцова.

Его адвокат Светлана Сидоркина говорит об огромной опасности голодания для здоровья крымчанина, поскольку его вес и сейчас меньше нормы.