Вятрович объяснил, почему Днепропетровскую область надо переименовать именно в Сичеславскую

Директор Украинского института национальной памяти рассказал о завершающем этапе переименований топонимов в Украине.

Переименование Днепропетровской и Кировоградской областей является, по сути, завершающим этапом декоммунизации.

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Как пишет директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович на сайте издания "Апостроф", переименование подпадает под действие законов о декоммунизации, но несколько затянулось, потому что требует другой процедуры – изменений к действующей Конституции, поскольку и Днепропетровская и Кировоградская области там упомянуты. По его словам, депутаты в конце концов взялись за реализацию этой процедуры, было собрано нужное количество подписей и 20 июня этот проект постановления рассматривался на комитете по вопросам местного самоуправления. После этого проект подадут в Конституционный суд, потом будет голосовать парламент, где проект должен набрать конституционное большинство – более 300 голосов.

«Судя по тому, как спокойно, абсолютным большинством эти переименования поддержали в комитете, я думаю, что конституционное большинство голосов может набраться. Единственное, чего может не хватить, это дисциплины депутатов – чтобы они присутствовали на рабочем месте, когда будет голосование за эти изменения», – пишет Вятрович.

Директор Украинского ИНП отметил, что ряд общественных инициатив предложил переименовать Днепропетровскую область на Сичеславскую, [а не Днепровскую]. «Мы решили их поддержать, несмотря на то, что это возвращение к одной из самых известных страниц украинской истории – истории сечей, Запорожской Сечи. Мы знаем, что на территории нынешней Днепропетровской области было пять из восьми сечей украинского казачества. Соответственно, это объясняет, почему именно эту область мы переименовываем на Сичеславскую. Кроме того, название "Сичеслав" неофициально использовалось относительно теперешнего города Днепра в годы украинской революции 1917-1921 годах. Также элементом герба нынешней Днепропетровской области является казачество, также апеллирует к казацкой истории. Мы считаем, что название "Сичеславская область" подчеркнет историческую судьбу этого региона», – считает Вятрович.

Он также выразил уверенность, что никакого диссонанса между названием области и областного центра не будет, поскольку уже есть прецеденты: центр Волынской области - Луцк, а центром Закарпатской – Ужгород.

«Ни одна другая область под декоммунизацию не подпадает, и у нас остается переименования Кировоградского района, постановление о котором уже давно прошло комитет, но где-то "потерялось", и его в свое время не поставили на голосование в парламенте. Есть еще также переименования девяти сел , названия которых неочевидно содержали коммунистическую символику, но это обнаружили в документах и предложили для переименования. Надеемся, это тоже вскоре будет сделано. Тогда можно будет сказать, что на все 100% в контексте декоммунизации переименование завершено», – подчеркнул чиновник.