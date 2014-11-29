В Донецке боевики похитили партию бланков украинских паспортов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил заместитель руководителя Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой.

Читайте такжеВ "ЛНР" бюджетникам выплатили фальшивые гривниПо его словам, не исключено, что в дальнейшем эти паспорта могут быть использованы как боевиками, так и российскими наемниками в преступных целях.