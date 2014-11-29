В Донецке боевики похитили партию бланков украинских паспортов
13:35, 29 ноября 2014Общество
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Вчера в Донецке боевики захватили помещение миграционной службы и похитили бланки украинских паспортов.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил заместитель руководителя Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой.
Читайте такжеВ "ЛНР" бюджетникам выплатили фальшивые гривниПо его словам, не исключено, что в дальнейшем эти паспорта могут быть использованы как боевиками, так и российскими наемниками в преступных целях.
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