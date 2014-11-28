В ДР Конго освободили 6 украинских миротворцев
18:08, 28 ноября 2014Общество
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Украинские дипломаты сообщили об освобождении шестерых миротворцев из Украины в Демократической Республике Конго.
Перебийнис сообщил об освобождении украинских миротворцев / mfa.gov.ua
Об этом Радио Свобода сообщил спикер МИД Евгений Перебийнис.
«По сообщению посольства Украины в Бельгии, всех наших миротворцев освободили, это произошло еще вчера. Все они, весь личный состав находится в расположении воинской части», - рассказал Перебийнис. Подробностей он не привел.
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Ранее западные СМИ сообщали об аресте шестерых миротворцев - граждан Украины, которые работают в составе миротворческой миссии ООН в Конго. По этим данным, полиция взяла их под арест, поскольку в их машине было найдено несколько комплектов военной формы.
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