В ДР Конго освободили 6 украинских миротворцев

Об этом Радио Свобода сообщил спикер МИД Евгений Перебийнис.

«По сообщению посольства Украины в Бельгии, всех наших миротворцев освободили, это произошло еще вчера. Все они, весь личный состав находится в расположении воинской части», - рассказал Перебийнис. Подробностей он не привел.

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Ранее западные СМИ сообщали об аресте шестерых миротворцев - граждан Украины, которые работают в составе миротворческой миссии ООН в Конго. По этим данным, полиция взяла их под арест, поскольку в их машине было найдено несколько комплектов военной формы.