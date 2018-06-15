День отца в Украине: когда празднуют и как поздравить папу

В этом году День отца отмечают 17 июня.

День отца в Украине является не государственным праздником, однако ежегодно украинцы его отмечают. Как и во всем мире, традиционно празднуют День отца в июне, однако дата каждый год меняется.

Когда празднуют День отца 2018

Официально установленной четкой даты, когда отмечают День отца, нет, однако традиционно его празднуют в третье воскресенье июня. В этом году праздник приходится на 17 июня.

В 2013 году было предложение сделать День отца официальным праздником. Отмечать его предлогалось в третье воскресенье сентября, однако предложение осталось нереализованным.

Поздравления на День папы в стихах

Вот папин день и наступил.

Хочу, чтоб радость он дарил,

Добра, здоровья на года,

Любви взаимной навсегда.

И чтоб печали не касались,

Друзья надежными остались,

Удачи, счастья без конца.

Любимый папа, с Днем отца!

***

День отца — это радостный праздник

Самых лучших, отважных мужчин.

Всех отцов тороплюсь я поздравить

С этим праздником очень большим.

Быть отцом — непростая задача,

Быть ответственным нужно всегда.

Быть отцом — это многое значит,

Это значит любовь на года.

Пусть вас дети всегда уважают,

Дорогие мужчины, отцы.

Пусть вас небо от бед охраняет,

От печали, невзгод, седины.

Будьте счастливы, вечно здоровы

И согреты любовью родных.

Пусть ваш мир озарится любовью.

Будет радостным каждый ваш миг.

***

Поздравляю с Днем отца

Искренне и нежно!

Солнца, счастья — без конца,

Веры и надежды.

Хорошо себя веди,

Будь примером детям.

Папа, ты такой один —

Лучший на планете!

Поздравления с Днем отца от дочери

Отец — это не просто слово. В нём столько детских чувств. Для девочки папа — это гордость. Каждая маленькая принцесса мечтает встретить своего принца, который будет похож на отца. Я поздравляю тебя с праздником всех отцов и желаю быть достойным родителем для своих детей.

***

С Днем отца, дорогой мой папуля,

Поздравляю так нежно тебя.

Как горжусь я тобой, как люблю я

И здоровья желаю, любя!

Такой сильный ты, очень отважный,

Мой защитник, мой смелый герой.

Пусть же сбудется всё, что так важно

Для тебя, мой папуля родной.

Счастлив будь, заряжай позитивом

Каждый прожитый день, каждый миг,

Наслаждаясь им неторопливо,

Чтоб ты лучшего в жизни достиг!

***

Самый сильный, самый умный, самый добрый!

Мой отец, защитник ты и друг.

Если рядом ты, я полностью спокойна,

Как бы не менялся мир вокруг.

С Днем отца сердечно поздравляю!

И желаю долгих жизни лет!

Самый лучший ты, я точно это знаю!

Пап, пусть Бог хранит тебя от бед…

Поздравления с Днем отца 2018 от сына

На дворе отцовский праздник,

Папин день щемит сердца,

Бог подарит много счастья,

И сотрет морщин с лица!

Чтобы было все в порядке,

Беды таяли, как дым,

Была пышной жизни грядка,

Был ты вечно молодым!

***

Отец. Это означает так много.

Спасибо тебе, мой родной.

Бываешь ты мягким и строгим,

Веселым и грустным порой.

Сегодня забудь о ненастьях,

Я Хочу поздравить тебя.

Желаю здоровья и счастья

От чистого сердца, любя.

***

Ты с работой справляешься сложной.

Но еще – ты поверь своим детям –

У тебя есть отличная должность:

Должность лучшего папы на свете!

С Днем отца тебя, папа любимый!

Ты – опора для нашей семьи.

Будь всегда таким умным и сильным,

А пример с тебя брать будем мы!

Поздравления с Днем отца в прозе

В День отца позволь напомнить тебе о своей безграничной любви! Я от всей души поздравляю тебя, мой родной папочка! И желаю тебе чистого неба, яркого солнца, крепкого здоровья и больших успехов во всем! Пусть в твоей жизни не будет пасмурных дней! Пусть все, кого любишь, всегда будут рядом! Пускай не предают друзья, а враги сторонятся! Просто живи и не уставай делиться мудростью, силой и стойкостью!

***

Дорогой и любимый папочка! От всего сердца я поздравляю тебя с этим замечательным праздником! Сегодня как раз тот великолепный день, когда мы отмечаем Отцовский День.

Я говорю тебе «огромное спасибо» за то, что ты воспитал меня, твою дочь, настоящей умницей, за то, что дал мне жизнь. Ты самый лучший папа на всей Земле! Я желаю тебе, папа, терпения, крепкого здоровья! Будь таким мужественным и в то же время добрым, каким ты есть!

***

Как сложно быть Отцом с большой буквы! Как много в этом слове тепла, ласки, любви, чувств. Папа во всем поможет. Дочь научит быть нежной, заботливой, сына уметь за себя постоять, быть защитником, мастером своего дела.

Мы поздравляем тебя, наш герой, с Днем всех Отцов! Пусть все дни рядом с нами будут для тебя незабываемыми, самыми радостными и прекрасными. Нам повезло иметь такого мужа и отца. Пусть здоровье тебя не подводит, а в доме царит мир и уют.

Что подарить на День отца

Как говорят, лучший подарок тот, что сделан своими руками. Здесь все зависит от способностей каждого. Самое простое - сделать авторскую открытку своими руками, коллаж из фотографий или приготовить что-то вкусненькое.

Если же у Вас нет времени заниматься творчеством, можно приобрести готовый подарок. Для мужчин, которые заботятся о своем внешнем виде и держат себя в форме, можно подарить спортивный инвентарь. Если в круг увлечений вашего отца входит рыбалка, то можно подарить рыболовные снасти.

Также хороший подарок на День отца - книга любимого автора или книга-бестселлер.

Не забудьте поздравить своих пап.