Певица-трансгендер Зианджа и евродепутат объявили об участии в Марше равенства в Киеве

16:04, 14 июня 2018
Общество
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Зіанджа пойдет на "Киевпрайд" / фото instagram.com/goloskrainy_official

Ребекка Хармс уже в третий раз приедет на Марш равенства в Киеве. Об этом сообщает "Европейская правда".

"Она примет участие в нескольких мероприятиях и встречах с организаторами Киевпрайда, Национальным демократическим институтом (НДИ) и канадским посольством, посвященным правам человека, вопросу о защите дискриминируемых меньшинств и содействию развития гражданского равенства", - говорится в сообщении пресс-службы.

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"Я иду" Киевпрайд "как гордая Трансгендерная женщина! Увидимся 17 июня!" - написала Зианджа в Instagram.

Как известно, 17 июня, в воскресенье, в Киеве состоится Марш равенства "Киевпрайд". Марш равенства начнется в 9:00 возле Национальной оперы Украины.

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Теги: #марш равенства#КиевПрайд#экс-Борис Апрель Зианджа