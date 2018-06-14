Певица-трансгендер Зианджа и евродепутат объявили об участии в Марше равенства в Киеве

Евродепутат Ребекка Хармс приедет на "КиевПрайд" - она примет участие в нескольких мероприятиях и встречах.

Певица-трансгендер Зианджа и евродепутат Ребекка Хармс примут участие в Марше равенства в Киеве.

Ребекка Хармс уже в третий раз приедет на Марш равенства в Киеве. Об этом сообщает "Европейская правда".

"Она примет участие в нескольких мероприятиях и встречах с организаторами Киевпрайда, Национальным демократическим институтом (НДИ) и канадским посольством, посвященным правам человека, вопросу о защите дискриминируемых меньшинств и содействию развития гражданского равенства", - говорится в сообщении пресс-службы.

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"Я иду" Киевпрайд "как гордая Трансгендерная женщина! Увидимся 17 июня!" - написала Зианджа в Instagram.

Как известно, 17 июня, в воскресенье, в Киеве состоится Марш равенства "Киевпрайд". Марш равенства начнется в 9:00 возле Национальной оперы Украины.