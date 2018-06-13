Сенцов в тюрьме приобщается к работе над спектаклем и экранизацией своей пьесы – кинопродюсер

Театральную постановку по антиутопической пьесе Сенцова могут презентовать уже в ноябре.

Украинский режиссер Олег Сенцов, которого незаконно удерживают в РФ, несмотря на свое заключение и голодание участвует в подготовке спектакля и экранизации своей пьесы.

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Об этом интервью UATV рассказала украинский кинопродюсер, организатор экранизации театральной пьесы Сенцова Анна Паленчук.

По ее словам, режиссер писал пьесу до заключения, а правки вносил уже во время пребывания в российской тюрьме.

“Пьеса на самом деле фантастическая, она утопическая. Каждый образованный человек знает роман Джорджа Оруэлла “1984”, и пьеса Олега Сенцова больше впечатляет, чем этот роман”, – отмечает Паленчук.

Герои произведения Сенцова не имеют имен, только номера – от 1 до 10. Жизнь героев подчинено строгим правилам, которые установил герой под номером 0. В мире чисел появляется младенец, которому дают порядковый номер 11 – он полностью ломает привычный героям мир.

По словам кинопродюсера, пьеса была у российских коллег, но они ее почему-то не поставили.

“От Олега прозвучал месседж где-то1,5 года назад, чтобы я занялась постановкой пьесы. В то время я занималась книгой о нем и ожидала, что его освободят. А когда его не освободили, поняла, что это его желание, чтобы пьесу поставили, чтобы его творческие достижения увидели настоящую сцену”, – рассказала Анна.

Режиссером пьесы выступает Тамара Трунова. Постановка будет не совсем стандартной – в ней будут мультимедийные элементы.

«Мы думаем над многими фишками, чтобы показать, что театр современный. Сегодня продолжаются переговоры с Театром на Подоле, я уверена, что пьесу презентуем в ноябре”, – сообщила Паленчук.

Сам Сенцов, по ее словам, также участвует в постановке – дает свои рекомендации и вносит коррективы через переписку.

“Кроме того, у меня возникла идея сделать экранизацию пьесы, написала об этом Олегу – ему идея понравилась. Я его приобщаю к тому, чтобы он вместе с нами об этом думал, пишу в письмах, как это будет выглядеть, кто может играть, а он мне отвечает, пишет о декорациях, костюмах. Мы в постоянной творческой коллаборации. Я понимаю, что моя задача сейчас – поддерживать его постоянным погружением в работу над его собственной пьесой. Пишу ему: “Олег, ты не должен расслабляться, ты нам нужен, пожалуйста, работай, закатывай рукава”. Он мне отвечает в шутку, что-то делает, что-то нет... Он сильный”, – подытожила подруга режиссера.

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова сотрудники ФСБ РФ задержали в Крыму весной 2014 года. Его этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.

14 мая он начал голодовку с требованием к Кремлю освободить всех украинских политзаключенных. 6 июня адвокат Ольга Динзе, которая представляла интересы Сенцова на стадии судебного процесса в России, заявила о том, что режиссер готов к смерти и будет отказываться от принудительного кормления. По ее словам, Сенцов находится на грани и состояние его здоровья стремительно ухудшается.

По состоянию на 13 июня голодовка Сенцова продолжается уже почти месяц.