Туск призвал лидеров G7 спасти жизнь Сенцова

Президент Европейского Совета подчеркнул, что солидарность с Сенцовым может спасти его жизнь.

Президент Европейского Совета Дональд Туск призвал лидеров «Большой семерки» (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) поддержать незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает с требованием освобождения всех украинских политзаключенных в РФ.

Об этом Туск сказал на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, которая транслировалась на сайте Еврокомиссии, перед началом саммита G7 в регионе Шарлевуа (Квебек).

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«Я хочу сделать важный призыв по делу Олега Сенцова - украинского кинорежиссера, который участвовал в протесте Евромайдана в Киеве, и который выступил против аннексии Крыма Россией. Он сейчас отбывает 20 лет наказания в тюремном лагере с усиленной безопасностью в Сибири после политического судебного процесса в России», - заявил Туск.

«Сегодня 24-й день его бессрочного протеста-голодовки, которую он планирует продолжать, если его требование об освобождении 64 украинских политических пленников не будет выполнено», - добавил Туск.

«Именно поэтому я прошу лидеров продемонстрировать их поддержку Олегу Сенцову. Наша солидарность может спасти его жизнь», - сказал президент Евросовета.

Как сообщал УНИАН, Сенцова сотрудники ФСБ РФ задержали в Крыму весной 2014 года. Его этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.

14 мая он начал голодовку с требованием к Кремлю освободить всех украинских политзаключенных.

6 июня адвокат Ольга Динзе, которая представляла интересы Сенцова на стадии судебного процесса в России, заявила о том, что режиссер готов к смерти и будет отказываться от принудительного кормления.

По её словам, Сенцов находится на грани и состояние его здоровья стремительно ухудшается.