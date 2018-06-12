Мужчин задержали в феврале в рамках спецоперации, изъяв оружие. Сообщалось, что злоумышленники совершили порядка полутора десятка выстрелов из автомата АКС по автомобилю, в котором возвращался домой 50-летний предприниматель.

В Одессе суд отпустил из-под стражи двоих иностранцев, подозреваемых в заказных убийствах, которые были задержаны в Одесской области в феврале.

Об этом УНИАН сообщил советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

В частности, он выразил удивление по поводу данного решения, принятого накануне Приморским районным судом Одессы в отношении двоих жителей непризнанного Приднестровья.

Мужчин в феврале полиция задержала по подозрению в причастности как минимум к двум заказным убийствам (или попытке их совершения). Задержание получило большой резонанс, у подозреваемых было изъято оружие.

«Тогда был введен в действие даже оперативный план «Сирена», задерживали с усиленными мерами безопасности прямо на трассе», - отметил Форостяк.

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Во время судебного заседания адвокат подозреваемых предоставил суду договор аренды жилья, согласно которому его подзащитные могут находиться под домашним арестом.

«Вероятно заключили (договор аренды – УНИАН) в изоляторе. Спасибо, что хоть не в Тирасполе, спасибо, что не обязывают вернуть автоматическое оружие и боеприпасы, это же улики все же…», - отметил советник.

Он подчеркнул, что не намерен своими высказываниями оказывать давление на суд, или провоцировать какие-либо действия других людей. Он акцентировал, что судьи загружены работой, график заседаний очень плотный.

«Но при таком судопроизводстве, когда отпускают фигурантов и киллеров на «домашку» и в то же время какого-то активиста – в СИЗО, то действительно, весь криминал поедет, как говорят, жить, отдыхать и работать у нас», - заявил советник.

Как сообщал УНИАН, в Ренийском районе Одесской области полиция задержала группу мужчин, пытавшихся убить предпринимателя. Сообщалось, что злоумышленники совершили порядка полутора десятка выстрелов из автомата АКС по автомобилю, в котором возвращался домой 50-летний предприниматель. По словам начальника регионального главка Нацполиции Дмитрия Головина, для оперативного задержания киллеров был введен план «Сирена». Сотрудники одесской полиции тогда обнаружили двух криминальных «туристов», 1986 и 1981 годов рождения в Затоке. Третий злоумышленник, 1990 г. р., был задержан пограничниками пункта пропуска «Кучурган» (на украино-молдавской границе - УНИАН) при попытке покинуть страну.

Было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.