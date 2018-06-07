Боятся так, что банят: автор "кровавых" постеров к ЧМ-2018 в России опубликовал еще один
17:44, 07 июня 2018Общество
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Украинский художник Ермоленко, избавившись от бана, опубликовал еще один "кровавый" постер к ЧМ-2018 в России.
Художник показал сущность Путина / Фото facebook.com/andrey.ermolenko
Украинский художник Андрей Ермоленко создал серию постеров к Чемпионату мира по футболу 2018 в России, показав жестокую и кровавую сущность режима в этой стране. Они стали хитом в соцсетях и СМИ вызвали возмущение в России.
После многочисленных жалоб россиян его забанили в Facebook. Но при поддержке украинских пользователей он вернулся и опубликовал новый постер.
Ермоленко известен в Украине благодаря нашивкам для сотен Евромайдана и воинов АТО (в частности, «Укроп»), и серии неофициальных логотипов для крупнейших городов Украины «United Colours of Ukraine».
Как сообщал УНИАН, ранее немецкая компания Lufthansa оконфузилась, выдав Украину за Россию в рекламном ролике к ЧМ-2018.
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