Боятся так, что банят: автор "кровавых" постеров к ЧМ-2018 в России опубликовал еще один

Украинский художник Ермоленко, избавившись от бана, опубликовал еще один "кровавый" постер к ЧМ-2018 в России.

Украинский художник Андрей Ермоленко создал серию постеров к Чемпионату мира по футболу 2018 в России, показав жестокую и кровавую сущность режима в этой стране. Они стали хитом в соцсетях и СМИ вызвали возмущение в России.

После многочисленных жалоб россиян его забанили в Facebook. Но при поддержке украинских пользователей он вернулся и опубликовал новый постер.

Ермоленко известен в Украине благодаря нашивкам для сотен Евромайдана и воинов АТО (в частности, «Укроп»), и серии неофициальных логотипов для крупнейших городов Украины «United Colours of Ukraine».

Как сообщал УНИАН, ранее немецкая компания Lufthansa оконфузилась, выдав Украину за Россию в рекламном ролике к ЧМ-2018.