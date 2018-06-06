Деньги лежали повсюду: прокуратура «зачистила» кабинеты руководителей Житомирской ГФС

16:24, 06 июня 2018
Общество
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В ГПУ показали шокирующее фото из Житомирской ГФС / Facebook - Юрий Луценко

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Фотографию из офиса управления опубликовал в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

«Чистим кабинеты руководства ГФС в Житомирской области», – написал он.

Как сообщает "Эспрессо", обыски проходят у и.о. председателя ГФС в Житомирской области Натальи Новожениной. По ее словам, найденные деньги она одолжила на ремонт.

В декабре прошлого года сообщалось, что ГФС за 11 месяцев открыла 431 уголовное дело в отношении своих сотрудников.

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Теги: #Генпрокуратура#корупція#ДФС