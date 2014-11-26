Швеция увеличивает гуманитарную помощь для Донбасса
19:45, 26 ноября 2014Общество
1 0
Швеция приняла решение увеличить гуманитарную помощь для Донбасса.
Вальстрем сообщила об увеличение помощи Донбассу / campusvanner.se
Об этом сообщила министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Киеве.
Читайте такжеШвеция ратифицировала Соглашение об ассоциации с Украиной
"Мы увеличиваем объем гуманитарной помощи, которая будет предоставлена наиболее пострадавшим регионам в результате агрессии, осуществляемой на востоке Украины. Когда я вернусь в Стокгольм, будет принято соответствующее решение о выделении Украине дополнительно 10 млн крон”, - сказала Маргот Вальстрем.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter