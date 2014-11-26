С начала АТО США предоставили Украине 120 млн долларов военной помощи – Нуланд

Об этом заявила помощник госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью "Медузе".

"С начала конфликта мы предоставили Украине помощь на общую сумму около 120 миллионов долларов. Речь исключительно об оборудовании оборонного назначения или несмертельного действия, с помощью которого украинская армия сможет защититься от нападения", - сказала Нуланд.

По ее словам, это бронежилеты, приборы ночного видения и другое оборудование для украинских военных.

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Нуланд также подчеркнула, что "на сегодня президент не санкционировал предоставление украинской армии помощи в форме боевого оружия, но действуют консультации и программы по подготовке персонала и модернизации вооружения".

"Это связано не только с тем, что украинская армия несет потери во время конфликта - модернизация армии необходима, чтобы Украина стала современной, обороноспособной демократической страной, для искоренения коррупции в вооруженных силах", - сказала Нуланд.