В Киеве пьяная компания угнала «Газель» с водителем

Пьяная компания решила покататься на автомобиле. Свою жертвой они нашли во дворе жилого дома в Голосеевском районе. Трое пьяных парней пристали к водителю и пассажиру авто, провоцируя конфликт. Пассажир, оценив ситуацию, убежал, а вот водителю приставили к горлу нож, приказав ехать в указанном направлении. Пока водитель катал злоумышленников по району, пассажир вызвал милицию.

Первого преступника поймали возле кинотеатра «Загреб». Им оказался 18-летний киевлянин.

Второго обнаружили мчащимся в сторону жилого массива «Теремки». Угонщик не реагировал на требования милиции остановиться, пока ему не заблокировали путь. Про третьего пока ничего неизвестно.

Вся компания в прошлом имела проблемы с законом.

КП в Украине