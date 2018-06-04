Украина призвала австрийские СМИ "поднять вопрос Сенцова" во время визита Путина в Вену

Многочисленные кинематографисты со всего мира призвали Владимира Путина освободить Олега Сенцова.

Посольство Украины в Австрии обратилось к местным СМИ накануне визита российского президента Владимира Путина с призывом поднять вопрос Сенцова.

Об этом сообщил украинский посол в Австрии Александр Щерба в Facebook.

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В обращении отмечается, что Сенцов, приговоренный к 20 годам строгого режима за якобы планирование теракта, голодает уже более 2 недель.

"Дело Сенцова - хорошая возможность для Австрии проявить себя настоящим политическим посредником и гуманистической европейской державой, которая готова заступиться за одну отдельную жизнь. Запланированный на 5 июня визит Путина в Вену, наверное, даст такую возможность", – говорится в обращении.

"Многочисленные кинематографисты со всего мира, среди них Агнешка Холланд, Кшиштоф Занусси, Джонни Депп и Александр Сокуров, призвали Владимира Путина освободить Олега Сенцова. К коллективному письму европейских кинематографистов присоединилась также Австрийская киноакадемия", - напомнили в посольстве.

Как сообщал УНИАН, режиссера Сенцова сотрудники ФСБ РФ задержали в Крыму весной 2014 года. Его этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам заключения.

14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех 64 украинских политзаключенных Кремля.

На сегодняшний день голодают четверо незаконно осужденных российскими властями граждан Украины.

Глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку известного кинорежиссера Сенцова продолжается во многих странах мира: к акции присоединяются жители 55 городов в 21 стране мира.