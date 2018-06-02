"Месяц живешь с мишенью на лбу": Бабченко эмоционально рассказал подробности своего "воскрешения"

По его словам, он не знал сколько проживет, сколько лет ему придется ходить с охраной и когда можно будет подходить к окнам.

Российский журналист Аркадий Бабченко рассказал, насколько трудно было жить ему и его близким, зная о готовящемся покушении.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

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"А ты приходишь такой из морга, от тебя за километр прет кровью и вонью разделочной, не спавший сутки, переживший свое убийство, месяц ходивший с мишенью на лбу и ждавший выстрела, месяц проживший с осознанием того, что твоя смерть уже оплачена - твоя смерть оплачена! эта мысль пригвождает, конечно - обнимаешь жену, которая уже даже не в истерике, стадия истерики закончилась несколько дней назад, а теперь уже полное, абсолютное опустошение, мертвенное бесчувствие, все выжато напрочь, не осталось уже вообще никаких эмоций, несколько дней живешь, как просто оболочка, внутри нет ничего, только пустота", – пишет журналист.

По его словам, он не знал сколько проживет, сколько лет ему придется ходить с охраной и когда можно будет подходить к окнам.

"Как же я обожаю эти ваши высокоумные срачи в фейсбуке, в фейсбуке вы можете меня хоть убить, но, пожалуйста, можно это будет теперь только в фейсбуке, а в реальности не будет больше никогда, потому что вы, б***ь, вообще ни**я не представляете через какой ад мне пришлось протащить своих близких и не дай бог вам это представить и пережить", – пишет он.

Как сообщал УНИАН, украинские правоохранители предотвратили покушение на Бабченко, который живет в Киеве, и провели 29 мая спецоперацию по инсценировке его убийства. По данным СБУ, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали украинца, который получил 40 тыс. долларов за организацию преступления.