"Месяц живешь с мишенью на лбу": Бабченко эмоционально рассказал подробности своего "воскрешения"

16:54, 02 июня 2018
Общество
834 8
 Аркадий Бабченко / УНИАН

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

Читайте такжеБлагодаря спецоперации с Бабченко следствие узнало о 47 потенциальных жертвах – Луценко

"А ты приходишь такой из морга, от тебя за километр прет кровью и вонью разделочной, не спавший сутки, переживший свое убийство, месяц ходивший с мишенью на лбу и ждавший выстрела, месяц проживший с осознанием того, что твоя смерть уже оплачена - твоя смерть оплачена! эта мысль пригвождает, конечно - обнимаешь жену, которая уже даже не в истерике, стадия истерики закончилась несколько дней назад, а теперь уже полное, абсолютное опустошение, мертвенное бесчувствие, все выжато напрочь, не осталось уже вообще никаких эмоций, несколько дней живешь, как просто оболочка, внутри нет ничего, только пустота", – пишет журналист.

По его словам, он не знал сколько проживет, сколько лет ему придется ходить с охраной и когда можно будет подходить к окнам.

"Как же я обожаю эти ваши высокоумные срачи в фейсбуке, в фейсбуке вы можете меня хоть убить, но, пожалуйста, можно это будет теперь только в фейсбуке, а в реальности не будет больше никогда, потому что вы, б***ь, вообще ни**я не представляете через какой ад мне пришлось протащить своих близких и не дай бог вам это представить и пережить", – пишет он.

Как сообщал УНИАН, украинские правоохранители предотвратили покушение на Бабченко, который живет в Киеве, и провели 29 мая спецоперацию по инсценировке его убийства. По данным СБУ, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали украинца, который получил 40 тыс. долларов за организацию преступления.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: "Убийство" в Киеве Аркадия Бабченко
Теги: #Аркадий Бабченко