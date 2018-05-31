Бабченко рассказал о намерении получить украинское гражданство

19:43, 31 мая 2018
Общество
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Бабченко может стать гражданином Украины / Фото УНИАН

"Разговор о том, чтобы помочь получить гражданство, был. Я не стал отказываться, скажу честно", - сказал он, передает 112.ua.

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По словам Бабченко, у него есть вид на постоянное проживание в Украине, его семья тоже подала документы на постоянное проживание.

"В Киеве у меня дед родом из-под Геническа. Я в принципе имею право на получение гражданства… Нужно искать, нужно доказывать. Вид на жительство мне дали за заслуги перед Украиной. С тех пор я живу в Киеве", - рассказал журналист.

Также он сообщил, что около года пытался получить вид на жительство в Чехии.

"Я сначала был в Праге. Вчера МИД Чехии говорил, что Аркадий Бабченко не обращался к нам за документами на получение вида на жительство. Да вы что, ребята? Год мы пытались у них получить вид на жительство… Через посольство Нидерландов мы пробовали получить вид на жительство, на что мне отвечали, что документы я могу подать только в Москве", - сказал журналист.

Как сообщал УНИАН, украинские правоохранители предотвратили покушение на Бабченко, который живет в Киеве, и провели 29 мая спецоперацию по инсценировке его убийства. По данным СБУ, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали украинца, который получил 40 тыс. долларов за организацию преступления.

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Теги: #Аркадий Бабченко