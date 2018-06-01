Подозреваемый в организации "убийства" Бабченко назвал заказчиком своего близкого друга

17:21, 01 июня 2018
Общество
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Борис Герман назвал заказчиком убийства Бабченко своего близкого друга / фото УНИАН

Подозреваемый в организации "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман обвинил в заказе этого преступления своего очень близкого друга.

Об этом ТСН рассказал бизнес-партнер названного Германом "заказчика" Вячеслава Пивоварника.

Бизнес-партнер Пивоварника - Геннадий Крот - говорит, что и он, и все общие знакомые были шокированы показаниями Германа.

"Слава (Пивоварник – ред.) познакомил меня с Борисом (Германом – ред.) около 7 лет назад. Они дружат очень давно, дружат семьями и вхожи в семьи друг друга. Мы у отца Бориса арендовали офис. Борис меня знакомил и с женой, и с детьми... Насколько мне известно, у Германа не так давно были очень серьезные проблемы, связанные с работой, с заводом, вероятно с этим "Шмайсером". Знаю, что сам Вячеслав искал в Украине адвокатов, юристов, которые бы помогли Борису разобраться. Когда я вчера услышал, как он назвал Славу, фактически члена семьи, который носился с его детьми, для меня это шок", - рассказал Крот.

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Пивоварник уже длительное время постоянно живет в России. По словам Крота, он уехал из Украины еще до начала российской агрессии, поскольку связался с представителями криминалитета и нажил себе проблем.

"В последнее время, несколько лет, Слава живет в России. Из-за того, что здесь (в Украине – ред.) он связался с плохой компанией, которых считал своими друзьями, а они, как оказалось, имели отношение к каким-то неформальным криминальным организациям. Каких именно, не знаю. Он, когда рассказывал, что познакомился с какими-то авторитетными представителями криминального мира, я говорил ему – Слава, в такой компании, если просто откроешь рот, уже будешь что-то должен. И так и получилось, что на него так насели, что он был вынужден уехать", - поделился Геннадий Крот.

Со вчерашнего дня, рассказывает бизнесмен, с Пивоварником нет никакой связи – телефоны выключены. Где он сейчас находится – точно сказать не может, поскольку по роду своей деятельности тот в постоянных рабочих поездках.

Как сообщал УНИАН, 31 мая на Борис Герман во время судебного заседания по избранию ему меры пресечения рассказал, почему пошел на "организацию убийства" Бабченко.

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Теги: #Аркадий Бабченко#Борис Герман