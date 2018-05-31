Подозреваемый в организации убийства Бабченко рассказал, почему пошел на преступление

Герман заявил, что он сотрудничает с контрразведкой и действовал по их указаниям.

Подозреваемый в покушении на журналиста Аркадия Бабченко Борис Гереман объяснил, почему он пошел на преступление.

В ходе судебного заседания по избранию Герману меры пресечения подозреваемый заявил, что сотрудничает с украинской контрразведкой и действовал по их указаниям.

"Мы сейчас сталкиваемся с последствиями проведения спецоперации внутренней разведкой Украины. Я сотрудничаю с этой внутренней разведкой по поводу выявления на территории Украины воздействия Российской Федерации по поводу смены власти. Работаю достаточно давно уже с полгода", - заявил на суде Герман.

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Герман рассказал, что к нему обратился "давний знакомый" из Москвы, который "занимается организацией беспорядков в Украине". Он заявил, что контрразведка дала ему полномочия наблюдать за денежными потоками, которые приходят в Украину из РФ, и какие политические партии, политические деятели и террористические группы ими финансируются.

Герман сказал, что для совершения "убийства" АТОшника Цимбалюка тоже выбрала контрразведка, поскольку знали, что он не пойдет на преступление и обратится в СБУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно имя мужчины которого задержали по подозрению в подготовке покушения на убийство. Им оказался Борис Герман - исполнительный директор украинско-немецкого СП «Шмайсер», единственного негосударственного предприятия по производству оружия в Украине.

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Напомним, украинские правоохранители предотвратили покушение на российского журналиста Бабченко, который живет в Киеве, проведя 29 мая спецоперацию по инсценировке его убийства. По данным СБУ, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали украинца ( гражданина "Г"), который получил 40 тысяч долларов за организацию преступления. Организатор предложил бывшему участнику АТО за 30 тысяч долларов убить журналиста и передал задаток в размере 15 тысяч долларов. Правоохранители задержали организатора покушения, который сообщил о планах устранения 30 человек на территории Украины. Также организатор по заданию российских спецслужб должен был нелегально приобрести оружие для закладки баз на территории Украины.

Германа задержали 30 мая. Организатору покушения на журналиста подготовлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.