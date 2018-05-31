Объявив голодовку, Сенцов стал в России политзэком №1 - российский журналист

Единственный шанс украинского режиссера Олега Сенцова вернуться живым из российских застенков - чемпионат мира по футболу, стартующий в РФ 14 июня.

Объявив больше полумесяца назад бессрочную голодовку с требованием к российской власти освободить всех украинских политзаключенных, украинский кинорежиссер Олег Сенцов стал в России политзэком №1.

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Об этом в материале журнала "Новое время" заявил российский журналист Семен Новопрудский. Он отмечает, что если Сенцов умрет в российских застенках, это вряд ли произведет сколько-ни-будь серьезное впечатление как на россиян, так и на российскую власть. "Российская власть привыкла безнаказанно убивать политических оппонентов. А россияне не привыкли спрашивать со своей власти", - отмечает журналист.

При этом Новопрудский считает, что едва ли не единственным шансом Сенцова вернуться из российских застенков живым остается чемпионат мира по футболу-2018 в России. "Он стартует 14 июня, и до этого дня российские власти точно сделают все возможное, чтобы голодающий Сенцов жил", - подчеркивает журналист.

Новопрудский также отмечает, что Сенцов своей голодовкой несомненно совершает личный моральный подвиг. Он пытается использовать единственную доступную ему возможность напомнить миру (хотя бы через реакцию иностранных СМИ) о своей судьбе и судьбе других украинских политзаключенных.

"К великому сожалению, живой или мертвый, Сенцов безразличен российской власти и российскому обществу. При этом невозможно представить, чтобы нынешний кремлевский режим отменил приговор Сенцову - в России в принципе не принято отменять самые аб сурдные политически мотивированные приговоры, которые стали в последние годы обыденностью", - подытожил журналист.

Полную версию материала читайте в новом номере журнала "Новое время" от 31 мая 2018 года.