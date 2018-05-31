В Киеве сняли рекламу Nike (видео)

13:59, 31 мая 2018
Общество
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Об этом сообщает Dazed.

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Отмечается, что над роликом работал французский визуальный художник и режиссер Тибо Греве. Рекламу опубликовало британское издание Nowness.

Исполнительный продюсер ролика — украинская студия Family Production. Рекламу снимали под Киевом, в карьере завода "СБК-Озера".

"В этом видео режиссер исследовал потенциал движения в разных визуальных измерениях, а также силу и универсальность коллекции", - сообщает издание.

Как сообщает УНИАН, в Киеве также снимали клип шведского диджея Avicii на совместную работу с R&B исполнительницей Ритой Орой Lonely Together.

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